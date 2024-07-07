2024香港小姐競選激戰正酣 17歲中學生Yoyo挑戰資深佳麗 為媽媽圓夢18歲Jessie參賽

佳麗分組介紹

今晚10點半，翡翠台將播出《2024香港小姐競選 誰是入圍者》節目，為觀眾介紹25位初步入圍的佳麗。這些佳麗經過兩輪嚴格的面試選拔，最終脫穎而出。節目將透過不同的片段，包括面試和個人才藝表演，讓觀眾更加了解這些佳麗的多面性。

為了讓觀眾能更系統地認識每位佳麗，節目特別將她們分為六大組別：- 海外佳麗組- 年輕/成熟組- 翻版撞樣組- 專業人士組- 才藝技能組- 選美經驗組

年輕佳麗突圍而出

特別值得一提的是，今年有兩位年輕佳麗引起了廣泛關注。17歲的鄭芷瑤（Yoyo）是本屆最年輕的參賽者，她是一名中五學生。「我雖然學歷同經驗都唔夠其他參賽者，但我覺得自己嘅青春同活力可以感染更多人！」Yoyo坦言自己雖然緊張，但仍然全力以赴。

為母親夢想而戰

另一位年輕佳麗，18歲的陳紫佟（Jessie），剛完成DSE考試。她的母親曾是香港小姐競選的入圍者，但因為要出國留學而未能參加決賽。「我媽咪都參加過香港小姐，仲入圍15強，但因為佢（嗰時）要去留學冇參加到決賽，今次（我）參加香港小姐係想填補番佢呢個遺憾。」Jessie表示，這次參賽對她來說意義非凡，她希望能夠為母親圓一個未了的夢。

觀眾期待高漲

隨著節目的播出，觀眾對於誰能脫穎而出成為正式候選佳麗的期待也日益高漲。這場視覺與才藝的盛宴，無疑將成為今晚的焦點。