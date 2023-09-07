港姐現身領獎連跑兩場 王敏慈莊子璇尋學業工作平衡點
廣告
無線娛樂新聞台報導：應屆香港小姐四位得獎佳麗，呢日連續現身兩個活動領獎，加上日前颱風蘇拉襲港多咗休息時間，呢日佢哋現身時就比之前更為精神，而日前因病缺席活動嘅亞軍 王怡然 亦都歸隊喇。同時身為最上鏡小姐嘅佢，仲提到參選之前一晚只係瞓得4個鐘咋。
而季軍 王敏慈 日前飛返北京中央戲劇學院開學，外界都擔心佢難以履行港姐職務，不過呢日佢就指會努力平衡學校出席率同港姐各項活動，港京兩邊飛都唔係大問題咁話。
冠軍 莊子璇 亦都同樣要應付大學學業，佢就話如果要工作的話會搵同學幫手記筆記同請教喇。
網民點睇？
TVB唔禠奪王怡然亞軍最上鏡名銜係默認喺全國周圍呃錢嘅人可以代表香港？？？
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台