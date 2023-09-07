港姐現身領獎連跑兩場 王敏慈莊子璇尋學業工作平衡點

無線娛樂新聞台報導：應屆香港小姐四位得獎佳麗，呢日連續現身兩個活動領獎，加上日前颱風蘇拉襲港多咗休息時間，呢日佢哋現身時就比之前更為精神，而日前因病缺席活動嘅亞軍 王怡然 亦都歸隊喇。同時身為最上鏡小姐嘅佢，仲提到參選之前一晚只係瞓得4個鐘咋。