香港小姐2023丨參賽者第二輪面試大騷身材 鬥性感各展美態

無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》經過首輪面試篩選後，今日舉行第二輪面試，一眾高質參賽者大騷身材鬥性感，爭取入圍機會，有部分參賽者被傳媒封為大熱門，參賽者各展美態，趙碧渝更陪細妹面試，呢日亦有高質海外參加者現身，佢哋受訪時均自信十足。