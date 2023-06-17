香港小姐2023丨參賽者第二輪面試大騷身材 鬥性感各展美態

香港小姐2023丨參賽者第二輪面試大騷身材 鬥性感各展美態

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》經過首輪面試篩選後，今日舉行第二輪面試，一眾高質參賽者大騷身材鬥性感，爭取入圍機會，有部分參賽者被傳媒封為大熱門，參賽者各展美態，趙碧渝更陪細妹面試，呢日亦有高質海外參加者現身，佢哋受訪時均自信十足。

TVB藝員管理及發展助理總經理樂易玲及香港小姐統籌經理何小慧受訪，佢哋見咗50位參賽者，亦有幾位海外參賽者係第一次見，佢哋大讚參賽者質素高，稍後將公佈入圍詳情！

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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