香港小姐2024第二輪面試火熱進行！佳麗風采盡展TVB將軍澳電視城

佳麗個人簡介一覽

《香港小姐競選2024》今日熱鬧非凡，進行了令人矚目的第二輪面試。一大早，各位參賽佳麗已經陸續抵達TVB將軍澳電視城，準備展現她們的風采。面試現場充滿了緊張而期待的氣氛，每位佳麗都希望能夠脫穎而出，進入下一輪的競爭。

今次面試中，參賽者來自不同背景，各有特色：- Caley 劉小姐，21歲，新鮮出爐的畢業生- Crystal 吳小姐，成功減重3kg- Jessie，年僅18歲，剛完成DSE考試- Chloe 熊小姐，23歲，來自貴州貴陽- Tracy，曾獲溫哥華華裔小姐亞軍兼最上鏡- KIMI 莊小姐，24歲- Anna 張安妮，23歲，溫哥華華裔小姐季軍- Clary 吳小姐，24歲- Caroline，26歲，金融行業精英- Marina，24歲，正在攻讀教育大學心理學碩士- Zoey 謝小姐，26歲- Ellyn，23歲- Dolce，26歲，從事廣告統籌及主持工作- Kanis 袁小姐，26歲- 劉沛妍，22歲，來自河南，就讀於城市大學中文系- Lauren，22歲- Nicole 李小姐，21歲，樹仁大學中文科學生- Kerry Lo，22歲，職業舞者- Dolores，25歲，有「翻版蔡潔」之稱- Tina，20歲，瑞典出生並在當地工作- Cindy，年齡未詳

競爭激烈 佳麗各展所長

每位佳麗都帶著滿腔熱情和自信，希望在眾多優秀的競爭者中脫穎而出。面試過程中，她們不僅要展示自己的才華和魅力，還需通過一系列的挑戰，證明自己的綜合能力。這場競爭不僅是外貌的較量，更是智慧和才能的比拼。