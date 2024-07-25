香港屋邨巨星與萌貓店長奇妙邂逅！明星住過邨落與人氣貓店長大揭祕

明星成長背景與屋邨生活

香港的公共屋邨不僅是普通市民的家，更是不少名人和明星的成長地。在九龍和港島，許多屋邨因為出名的居民而聞名遐邇。馬鞍山的恆安邨和沙田的沙角邨也是這樣的例子。恆安邨自1987年起就有居民入夥，成為馬鞍山的第一個屋邨。這裡不僅是經典電視劇《大時代》的拍攝地，還曾是多位明星的家，包括容祖兒、黃翠如、賴慰玲和王祖藍等。

王祖藍分享他的童年回憶，提到早年的馬鞍山樓宇間隔較遠，有魚塘和水池，還有美麗的中式庭園。「當時左鄰右舍相當熟絡，與每一戶都認識，還經常去對方家中玩耍。」他說。這些設計曾獲得建築學會的獎項，顯示出屋邨的獨特魅力。

屋邨中萌寵與人氣店長

恆安邨不僅有名人，還有一位萌爆的貓店長小白，居住在當地一家雜貨店。店主王生說，小白最初很怕人，後來經過照顧，健康狀況有所改善，現在已經變得親近人。「現在一聽到自己的聲音也會上前迎接，很黏王生。」

另一個屋邨明星與貓店長故事

沙角邨的雜貨店也有其特色和故事。店主黃太透露，明星Bosco經常來此購買煲湯食材，他性格隨和友善。「他沒有一點架子。」她的貓店長黑白妹，也逐漸成為邨中的小明星，「有客人專門到店找牠合影，小小年紀已經俘獲不少粉絲。」