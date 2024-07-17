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劉美娟張崇德家庭逆境中奮鬥 兒子DSE放榜日爆驚喜 學霸Jasmine宣布將入讀中大法律系

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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劉美娟和張崇德這對夫妻經歷了不少困難，他們的家庭生活充滿了挑戰和逆境。他們的大兒子天藍在出生後不久就因為醫療失誤而過世，這對夫婦為了追求正義，花瞭九年時間和大量金錢處理醫療聆訊。此外，他們的孩子們也曾經歷罕見病「選擇性失語症」的折磨，這種病症讓孩子們在學校時無法正常交流，情況嚴重。幸好，經過父母的不懈努力和專業心理治療，孩子們最終康復。

家庭逆境中希望之光

今天是DSE放榜的重要日子，劉美娟和張崇德的兒子張日希也是其中一名考生。張崇德在社交媒體上分享了兒子的成績，其中一科獲得了5*的高分。「這幾個月來我一直問我個仔，『快要考DSE了，你怎麼不溫書、整天都在看電影的呢？』他說：『識晒，不用溫的了！』我說：『你再讀一下不是會好一點嗎？』他說：『再讀就會唔識！』這樣的對話重複了很多次，我一直也有點懷疑，怎可能不用溫書去準備考DSE的呢？今天放榜了，原來他是對的，他真的不用溫書的，Everybody is different！#我好開心」，這份成績不僅是對他個人努力的肯定，也是對家庭不懈支持的最好回報。

其他年輕才俊亮眼表現

與此同時，其他年輕的應考生也在社交媒體上分享了他們的喜悅和期望。17歲的鍾柔美和18歲的詹天文都在IG限時動態發布了祝福，鼓勵同學們。而《聲夢傳奇2》的冠軍任暟晴，則已經完成了國際文憑的考試，並成功獲得了三間本地大學的有條件取錄。最近，她在個人社交媒體上更新了自己的學術旅程，宣布將成為中大法律系的學生，預計於2028年畢業，這消息讓不少網友表示驚喜和讚賞。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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