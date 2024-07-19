油麻地老冰室變身潮流CAFÉ 阿峰推廣本土文化 吸引年輕人品嚐傳統與創新美食融合

創新美食融合傳統與西式

位於油麻地的一間老字號冰室，最近進行了一次創新的轉型，保留了傳統的裝潢風格，同時融入了現代CAFÉ的元素。負責人阿峰致力於透過這種獨特的方式，將老舊的事物以「新形式」呈現，目的是縮短年輕一代與老一代之間的距離。「外殻係茶冰廳會吸引老一輩來試，同時我哋係CAFÉ，會有好多年輕人會嚟試咖啡。可以真係完全保留到呢到，我覺得係好值得去做呢件事。」

在食物的選擇上，這間冰室CAFÉ提供了一系列融合了港式和西式的創新菜式。其中包括臘味冬菇奶油意大利飯，使用的臘腸來自上環的一間老店，阿峰表示他們特意選用本地產品以支持本地產業。「因為都會想支持本地產業！」此外，還有雜莓法式焦糖西多士配雲呢拿雪糕，這道菜改用焗的方式製作，以健康的方式呈現傳統西多士。至於經典焦糖流心蛋撻，則是全人手製作，每日限量供應，「奶唔能夠太熱，因為咁會令蛋漿熟咗。想蛋漿滑，因為我哋係所有全人手製作，每日製作唔多，十幾個左右，都好花心機。」

文化保育與社區參與

阿峰不僅重塑了冰室的面貌，他還積極參與文化保育和社區活動。「如果我哋唔接手呢間老式冰廳，枱同地磚有機會拆哂，好值得保留呢一份香港味道，香港文化。」他開辦了油麻地導賞團，帶領參加者探訪區內的老店和了解當地文化。「導賞團會去區內老店，我唔想淨係做CAFÉ，都想做啲同本土社區、本土文化有關嘅嘢，帶啲外區嘅人認識油麻地。因為油麻地好多有趣嘅故事，好值得保留嘅嘢，但因為歲月變化都無辦法，只可以喺有限能力範圍內，做可以做嘅嘢，帶多啲人去認識老店特色。」其中一位老店木器店的負責人Louis也表達了對這種活動的支持，「我間舖喺油麻地超過100年歷史，我係第四代。我覺得佢哋做呢啲導賞係幾好，因為佢哋有新朝氣同活力，每間舖頭都做咗好多功課，可以將油麻地老店嘅歷史畀多啲團友認識深啲。」