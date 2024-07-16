香港「貓島」大澳心酸與溫暖：義工們無私奉獻與貓咪生存奮鬥

無私奉獻：義工們故事

大澳，這個曾被稱為「香港的貓島」的地方，流浪貓的數量曾經是一大問題。但是，多虧了一群熱心的貓義工，這個情況已經有了顯著的改善。在這個小島上，有幾位義工默默地為這些無家可歸的貓咪付出了數十年的努力。

「第二代貓義工」German，放棄瞭高薪厚職，選擇在大澳照顧流浪貓已超過十年。他收養了33隻貓咪，每一隻都有其獨特的故事。「Milk」是一隻被家人因為過敏而遺棄的貓，後來被German收養。「萌萌豬」是在街上病弱時被救回，而「喜仔」則是從寺廟救回來的，當時正患有貓瘟。「Monkey」則是在逃避狗隻追捕時受傷，最終不得不截肢。這些故事背後，都反映了German對這些貓咪的深厚情感和無限的照顧。

第一代貓義工堅持

蘭姨是「第一代貓義工」，自1996年開始幫助流浪貓。她的故事始於一次偶然的發現，當她在工作地點的門口發現一隻貓咪叼著雪梨皮。好奇心驅使她跟隨這隻貓，最終發現了三隻貓BB。儘管面對社會的不理解和指責，蘭姨從未放棄過對流浪貓的幫助，甚至不惜成本地進行絕育手術，以防止貓咪的無控制繁殖。

新一代貓義工加入

阿維是一位從事創作工作的年輕人，原本並無養貓的打算，但在朋友的介紹下，他認識了German和蘭姨，並被他們的熱情所感染，最終也成為了貓義工的一員。他現在有兩隻貓，「馬沙」和「之之」。馬沙是一隻非常親人的貓，而之之則是一隻曾經患有皮膚病的街貓。阿維認為，幫助這些貓咪的同時，也在某種程度上幫助了自己，尤其是在人際溝通困難的時候，這些貓咪成了他的情緒慰藉。