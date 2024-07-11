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香港鴨脷洲新星：咖啡師變身海鮮餐廳老闆 推廣本地漁業文化

TVB娛樂新聞
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在香港鴨脷洲，一間專門提供海鮮的餐廳吸引了不少食客的目光。餐廳老闆MayMay原本是一名咖啡師，雖然不擅長烹飪，但她對吃有著極大的熱情，特別是海鮮。在漁民老公阿九的鼓勵下，她決定開設這家餐廳，專門提供新鮮的本地海魚。「水上人又好多魚係未見過亦未食過，原來香港有好多海魚都好好食，我都想推廣香港漁業！」MayMay說。

招牌菜式展現海鮮魅力

餐廳的招牌菜之一是魚湯蠔仔泡飯，這道菜的湯底使用新鮮海魚熬製，完全不添加味精。「煮法係先燒熱鑊，落魚煎，炒爛魚，可以灒酒、落水去煲成魚湯，我哋會用30至40斤嘅魚去煲一煲湯，所以會好濃，唔落味精因為想食客食到天然有益嘅食物。」此外，餐廳還有一個有趣的菜式名為「員工餐」，這道菜原本是員工自己的飯菜。「當時有員工揀咗龍蝦嚟食，啲客見到唔抵得，就向我建議不如推出呢個餐啦。日日都不同，包括琵琶蝦、蟶子、扇貝或帶子等。」

獨特「馬友一夜情」與文化推廣

另一道招牌菜「馬友一夜情」則是MayMay的老爺提議，採用水上人的傳統製作方法。「一般都跟水上人傳統做法鹹鮮，即係將馬友醃鹹少少，落少少鹽，肉質會由鬆散變實肉，魚油魚香會好勁。呢個係我哋自己喺船上親手做，純天然落少少鹽，再風乾，要睇天時地利，要睇幾大風同夠陽光去曬！」MayMay補充說，她開設餐廳的初衷是希望介紹更多本地海魚給大眾，推廣香港的漁業文化。「但其實只係大家唔認識啲魚，我好希望我嘅舖頭，可以介紹唔同本地嘅海魚，其實漁民好鍾意香港，唔希望漁業會喺香港消失，無哂本地海魚食。我唔敢話自己係水上人，好多嘢想繼續認識，想大家都嚟我哋舖頭，可以嚟認識水上人嘅文化。」阿九補充說，雖然他的妻子不是水上人，但她對水上人的了解甚至超過了一些真正的水上人。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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