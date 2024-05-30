《直播靈接觸》揭祕香港地母殿：嬰靈供奉與臺灣陰廟神祕力量

地母殿的日常與嬰靈的供奉

在最新一集的《直播靈接觸》中，節目特別邀請了香港地母殿的祝英姐和臺灣第一代女團成員黃芝蓉（Joyce）作為嘉賓。節目中，英姐向觀眾詳細介紹了地母殿的運作和神祕之處，並分享了許多關於嬰靈的獨特見解和故事。

英姐在節目中透露，地母殿主要負責管理嬰靈和母子關係。「地母孃孃管轄嬰靈，掌管母子關係。廟宇就像一間幼稚園、托兒所。」在決定收留嬰靈前，必須先詢問地母孃孃的聖意。嬰靈籤筒中的籤文與平常不同，包括「地」、「母」以及數字「一」、「三」、「五」、「七」等。「我們接收嬰靈，當出現『地』、『母』，就是說嬰靈已投胎。如果出現單數『一』、『三』、『五』、『七』、『九』，即是說我們收了嬰靈，要供奉的年期，纔可投胎。」當問及地母孃孃如何決定是否接收嬰靈時，英姐解釋：「首先要了解事主，是身體問題流產還是被人工流產，而這個過程就只有地母孃孃知道，地母孃孃會聽後再下決定嬰靈是否能留下。」

供奉嬰靈的特殊安排與文化意義

節目中，梁思浩觀察到供奉嬰靈的櫃中有空位，對此英姐解釋說：「可能是因為某些原因，令地母孃孃暫時不收，讓嬰靈的父母完成食齋期後，再收嬰靈，有時家長想兄弟姊妹坐在一齊，所以留位給嬰靈。有時善眾不知道嬰靈的性別時，就會由地母孃孃去分配，抽後再取名字。」英姐視嬰靈如小朋友一樣照顧，並會迎合嬰靈各項玩樂需求。她還分享了嬰靈的父母會探望他們，而嬰靈有時會報夢給家長。「曾試過有善信做完儀式後，夢見嬰靈的樣子，向其他同學仔介紹：『這個是我的媽咪。』，善信睡醒後打給我，其實是好事，證明嬰靈接受了你的道歉。」英姐指這班小朋友也會「畢業」！「在完成供奉期後，放嬰靈坐法船，飄去輪迴投胎。」

臺灣陰廟的神祕力量與文化交流

談到臺灣的地母孃孃，Joyce分享說臺灣也有拜地母孃孃，主要是求正財，「但一定要孝順纔可求財！」她還提到部分人會去拜陰廟求偏財。梁思浩提到自己曾拍攝臺灣著名的陰廟「十八王公廟」。Joyce回憶說自己年輕時曾與朋友一起探訪該廟，「因為這間很出名求彩票號碼，很靈驗。」「我因為有靈異體質，感覺有些不妥，所以當時沒有入去。但其中一位本身很多話的朋友，在拜完走出來後，變得很沉默，而他之後第二、第三日都沒有上學。經追問下得知，原來這幾天，那位朋友夢到一隻黑狗和18個穿古裝的人一直在吠他。」她提議朋友到廟宇問師傅，師傅一見到朋友，問也不問就說：「你是否對黑狗和往生者講『衰嘢』？」最後，發現原來朋友當時真的講錯了話，「師傅隨即叫他，買他們喜歡抽的香煙、十八王公廟前的糉，擲了好幾次杯，才被原諒。雖然如此，但朋友仍然中了彩票。」