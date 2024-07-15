《他和她貓店長2》再探香港「貓島」 大澳漁村貓奴溫馨故事溫暖人心

大澳漁村貓咪與人類共生共榮

在香港，有一個被稱為「香港貓島」的地方——大澳漁村。這裡不僅是人們的家，更是許多貓咪的天堂。《他和她的貓店長2》這部續集將在Gigi炎明熹的「聲Gi導航」帶領下，繼續帶觀眾探訪這個充滿愛與溫暖的地方。「家」在這裡有了更廣泛的定義，不僅是人類的棲息地，也是無數貓咪的安樂窩。

Jonas，街貓拍攝顧問，將在新一季中帶領我們深入了解大澳漁村的貓咪和居民之間的特殊關係。這裡的居民對貓咪有著無私的愛，這種愛讓這個地方成為了真正的「貓島」。「有人聚居的地方，就有「家」。對於許多貓奴來說，這一個家，不止是「人的家」， 更加是「貓的家」！」這是Jonas對大澳的感受。

大澳居民與貓咪故事

在大澳，每個角落都有屬於人與貓的故事。例如，海味店老闆孃李太，她的店裡不僅賣海味，還有五隻貓咪「Polo」、「肥仔」、「大眼仔」、「大波點」和「Judy」陪伴著她和顧客。這些貓咪大多是流浪貓，李太不僅提供食物，甚至為牠們醫治疾病，花費不菲但收穫滿滿的喜悅。蝦醬廠老闆李先生也是一位貓奴，他的店裡有「黃蝦」、「梅蝦」、「花蝦」、「北極蝦」和「南極蝦」五隻以蝦命名的貓咪。士多店的何生何太夫婦則有「黑貓」和「黃貓」作伴。而年輕的文創店老闆孃Remmi，則在店門口為貓咪們設置水盆，讓這些小生命在她的生活中扮演了特別的角色。

大澳貓文化深入人心

這些故事只是大澳漁村眾多動人篇章中的一部分。每一個故事都展示了人與貓之間深厚的情感連結，這種特殊的關係在大澳得到了最完美的詮釋。《他和她的貓店長2》不僅是一部紀錄片，更是一次深入了解香港這個獨特社區的機會。