霸佔街頭再引爭議！「狗婆」橋底擺賣阻塞交通 食環署無奈只能拍照離開

記者現場採訪遭拒 狗婆激動反擊

在一次採訪中，記者黎寬怡試圖接近「狗婆」的拍檔以確認情況，卻遭到對方的激烈反應。「哎呀哎呀，行開行開，唔講呀！唔好問我！」對方大聲呼喝並用手推開黎寬怡。當黎寬怡繼續追問時，對方更是衝向攝影師，大叫：「做咩影我呀？」，並試圖奪取攝影器材。

狗婆與拍檔巧妙逃避法律監管

據報導，狗婆與其拍檔在「做生意」時有一套避開食環署執法的策略。食環署每日會到現場拍照，拍完後便會離開，這時婆婆們便會將物品搬至房屋署管理的行人天橋上，待執法人員離開後再搬回來繼續營業。「你影我做乜先？我問你！你係邊個部門㗎？係咪《東張西望》啊？出嚟作嘢呀嘛！出嚟玩嘢呀嘛！屈人哋呀嘛，係咪啊？男人老狗！」狗婆在被拍攝時反拍攝影師，並激動地質問。

狗婆不顧一切離開現場 繼續霸佔公屋地方

在一次追訪中，黎寬怡試圖了解狗婆為何將物品隨意擺放。「點解你啲嘢擺晒出嚟呢？但係你又唔執返好嘅？同埋好多街坊話你喺附近住㗎喎，點解唔返屋企瞓，要喺條街瞓嘅？同埋你就咁走咗你唔擔心自己啲家當咩？你係唔係同其他婆婆一齊夾份係度做生意？」狗婆突然又走回天橋，完全無視追隨的記者和攝影師。最後，她騎上單車大叫：「做咩啊？行開啲，非禮！報警拉你哋！痴線㗎真係！你非禮啊！狗婆啊！狗婆，我問你係咪狗婆，狗婆啊，我問你啊，邊個叫狗婆？」然後不顧紅綠燈騎車離開。食環署在幾天後清理了橋底的雜物，而《東張》將繼續追蹤狗婆在公屋地方的霸佔行為。