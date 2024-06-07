從豪門到螢幕：許紹雄的演藝生涯與家族背景深度探討

近期作品與私生活揭祕

現年75歲的「金牌綠葉」許紹雄（Benz雄），自1971年加入無綫第一期藝員訓練班以來，已在演藝圈打滾超過半世紀。他的演出作品豐富多彩，雖然多數為配角，但每一角色都讓觀眾留下深刻印象。特別是在2013年的《My盛lady》中，他以「香善男」一角獲得「最佳男配角」，隨後於2014年的《使徒行者》中以「歡喜哥」角色再次受到矚目，奪得「最受歡迎電視男角色」，其演藝事業因此達到高峰。

最近，許紹雄在《家族榮耀之繼承者》中與Dada陳靜合作，飾演一對「忘年戀」夫妻，這對夫妻在劇中的甜蜜互動和豪氣行為贏得了眾多觀眾的喜愛，許紹雄的角色更被網民譽為「暖男天花板」。此外，他在劇中飾演的豪門長子形象與他現實中的家族背景不謀而合，許紹雄的家族曾是廣州著名的商貴族。

豪門背景與童年趣事

許紹雄於1948年出生於香港，其家族背景極為顯赫。他的祖先許拜庭是廣州四大鹽商之首，而太公許應騤則是慈禧太后的重臣，官至一品。更有趣的是，他的姑婆竟是中國近代著名作家魯迅的夫人許廣平。許紹雄曾自嘲地說：「比起他們真的是樹大有枯枝，族大有乞兒，我又是枯枝、又是乞兒，跟他們真的差很遠。」他的童年相對富裕，玩具竟是香囊及玉如意等珍貴物品，他笑言：「那時那些香囊、玉如意等真的當玩具玩，小時候懂個屁呀！」

從商到螢幕的轉變

1958年，許紹雄與家人回到香港生活，生活環境和以往大不相同。他的父親原本在廣州有廣泛的人脈和生意，但回港後不得不重新開始。幸好，他們得到一間金舖的幫助，「幸好爸爸以前在廣州有些人脈，回到香港有間金舖願意先賒帳給我們，待我們賺錢再找數，就這樣開始又重新做生意。」許紹雄後來基於對表演的熱愛，嘗試報名無綫藝員訓練班，最終意外地被選中，從此踏上了演藝之路。