演藝人協會春茗丨與黎宣江圖奪首屆傑出演藝大獎 余慕蓮感觸落淚
事後魚毛姐接受訪問時，話宣佈佢得獎一刻真係相當驚喜，仲話會將何獎座放喺廳中。2020年魚毛姐患上肺纖維化，一度要喺深切治療部留醫，雖然出院後行路要用步行架輔助，但魚毛話而家自己身體狀況尚算OK，佢又指之前入ICU時已經有最壞打算，諗住自己出唔返嚟，所以而家康復出院佢相當感恩，仲話而家平日會叫外傭姐姐陪佢去行公園，以防止肌肉收縮，間中又會去踩吓單車機，相當健康。
副會長余安安，早前就將獎項送到去現年92歲嘅黎宣家中，余安安見到黎宣先同佢講好耐冇見，而精神飽滿嘅黎宣姨，就眼仔睩睩咁用手拍拍安安姐隻手，不停咁話：「係呀係呀。」之後安安姐就獎個獎座頒獎畀黎宣姨，又將張敬軒送贈嘅手機同古天樂封嘅利是送上，令黎宣開心得對鏡頭O嘴，相當可愛。
而另一位得獎者、86歲嘅江圖，就喺春茗上由古天樂親自頒發獎座，佢事後接受訪問時，表示自己雖然已退休，但係對演出仲樂有熱誠，仲話將來有機會嘅可以叫佢演出呀。
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