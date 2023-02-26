演藝人協會春茗丨與黎宣江圖奪首屆傑出演藝大獎 余慕蓮感觸落淚

無線娛樂新聞台報導：香港演藝人協會事隔三年，早前復辦春茗茶聚，過百會員參予，除咗有咗大抽獎外，今年協會仲增設咗傑出演藝大獎，表揚前輩過去多年為演藝界付出寶貴青春同貢獻，今年三位得主分別係余慕蓮、江圖同黎宣。入行多年嘅余慕蓮一直未曾奪得任何演藝獎項，所以呢日佢喺會長古天樂手上接過獎項時即感觸到落淚，仲多謝會長古天樂照顧佢哋呢班老人家，而台下即傳嚟「係應得㗎」嘅叫聲。