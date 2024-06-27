魚塘大王根叔淚訴真心話：「我知道應該點樣對人」 網民心痛籲尊重老人家意願
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香港知名節目《東張西望》最近再次報導了四年前的「魚塘大王」根叔事件。根叔曾因為一對夫婦的詐騙而失去魚塘，幸得陸偉雄（陸大狀）無償提供法律援助，成功收回魚塘。本以為事件已經落幕，但根叔年老多病，最近一次住院期間，突然被他的子孫接走，並且被禁止返回魚塘和見老搭檔陳女士。
家庭糾紛再起 法律與情感交織抉擇
根叔的孫子盧先生和孫女盧小姐聲稱，根叔將魚塘經營權轉給陳女士後感到不甘心，並質疑根叔當時的精神狀態。他們堅決否認對根叔進行軟禁，並表示根叔未曾反對回家。然而，根叔的好友林先生透露，當根叔發現自己被騙時，曾試圖聯繫孫子，但對方從未接聽，所有律師費用都是由林先生和陳女士支付。
節目探訪揭露真相 根叔淚訴內心話
節目組在探訪根叔時，一位女性親友不斷在根叔耳邊說：「將魚塘轉番畀子孫」、「同律師同《東張西望》講你啲意願」。面對家人的壓力，根叔在公開場合表示：「我啲魚塘應該歸返我啲仔孫」。但私下裡，根叔向節目組坦承：「我同佢（陳女士）唔係時間短，17年，我會對佢無微不至，佢唔使擔心，佢唔好以為幫我呢17年，我會白費畀佢，唔會呀！嗰啲孫緊張，驚死佢攞埋阿爺啲嘢！佢呢份人唔會呀！我知道呀！（轉畀啲孫？）唔會，佢喺我度咁耐，我知道應該點樣對人。」這番話讓不少網民感到心痛，紛紛表示應尊重根叔的真正意願，讓他回到自己的魚塘生活。
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圖片來源：TVB