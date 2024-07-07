【香港美食新浪潮】本地名廚聯手打造創意無限特色菜式 大展廚藝新境界

創意烹調法展現香港特色

【拍檔食堂】系列再次帶來驚喜，今次主題為「我們的香港」，展示了一系列由本地名廚創作的特色菜式。首先，蘭桂坊的頭盤由徐榮與譚詠儀聯手呈獻，他們精心設計了啤酒花膠啫喱凍。「把魚膠片浸軟；煲熱水把啤酒和魚膠片座熱，令魚膠片溶解在啤酒，再落鹽少許，之後放回室溫，再倒入蜜糖搞拌備用。」接著，花膠灼熟後切幼件，浸入啤酒中，再倒入杯中，最後加上打起的啤酒泡沫，仿如一杯真正的啤酒。

深井的頭盤則由龔嘉欣與李家鋌帶來荔枝木煙燻鵝鬆多士。「麵包切小件成多士形，壓成薄片」，燒鵝肉與皮經過精心處理後，與大頭菜、雪菜等配料一同搭配，最後以荔枝木煙燻，呈現出獨特的香氣與口感。

海鮮愛好者天堂

香港仔的海鮮大拼盤則是由張曦雯與梁偉灝精選多種海鮮製作。「先切雜菜，放於滾水中，加百里香，煲20分鐘，將雜菜及香草撈起，將海鮮放於菜湯中白灼」，每種海鮮的烹調時間都經過精確計算，保證每一口都是鮮美的極致。

地道風味與國際化完美結合

元朗的法式盤菜由陳煒與譚以健合作，將傳統法國料理與本地食材結合。「先將西班牙黑毛豬腩與牛小排慢火煎，之後加入龍蝦湯慢火煮」，這道菜不僅展現了廚師的高超技藝，也讓食客能夠品嚐到多層次的味覺享受。

創新甜品引領新風尚

最後，寶蓮寺的甜品由滕麗名與莫佑創作，百年荷塘展現了他們對食材的新解釋。「百合清洗，裁剪蓮花瓣形狀，浸入檸檬冰水」，這道甜品不僅美觀，其獨特的口感與味道更是令人難忘。