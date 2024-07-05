香港美食新星Luke創意無限：FUSION料理大突破 西班牙紅蝦燒賣驚艷全場

堅持不懈追求創新料理

在香港，許多人認為讀書是通往成功的必經之路。然而，對於那些學業成績平平的人來說，尋找一項自己熱愛的事業同樣能夠開創成功之路。《美食新聞報道》節目中的「故事味緣」環節，介紹了一位名叫Luke的年輕廚師，他的學業成績並不出色，常被老師認為是頑皮學生。在對未來感到迷茫的時候，一句話徹底改變了他的人生方向。「當時被人喺教員室外罰企，家政老師路過同我講：『既然你唔鍾意留喺學校，咁點解你唔早少少出去攞社會經驗？』聽完之後好似開咗竅咁，返去真係有諗，於是入行做廚師。」

Luke在廚師生涯中經歷了無數次的失敗，但他從未放棄，反而更加努力地嘗試。「做FUSION菜就係要有面對失敗嘅勇氣！」他說。對於為何選擇開設FUSION料理餐廳，Luke解釋說：「因為香港缺乏CREATIVE，都想試下做到代表本地的創意料理，新菜式。」他對食材的選擇非常講究，常常走遍中環尋找最優質的食材。「試過喺海味街行咗20間舖，請店家切少少畀我試，試咗50條左右，才選出一款臘腸。」

創意料理獨特之處

Luke的創意料理包括多道菜式，如臘腸卡邦尼和臘鴨髀意式雲吞配法式臘鴨清湯。臘腸卡邦尼將傳統意式煙肉和風乾豬面頰肉換成臘腸，加入蒜蓉、黑椒、雞湯白酒和意粉，最後加上溫泉蛋，增添焦香味道。「我只想做到最好嘅，先拎出嚟畀客人。」Luke分享創作這道菜時的心得。此外，西班牙紅蝦燒賣則是將西班牙紅蝦與忌廉芝士結合，創造出獨特的香港風味。

旺角海南雞店創紀錄

另一方面，旺角的一家海南雞店也在美食界創下了驚人的紀錄。這家店位於旺角，由於其出色的口味和品質，獲得了食客的高度評價，甚至在開店半小時內就售罄所有海南雞，成為全港最受歡迎的海南雞店之一。店家獨家研發的浸雞機可以根據雞的不同部位調整浸泡時間，確保每一塊雞肉都鮮嫩多汁。