【香港美食新浪潮】五分鐘速煮佳餚，名廚祕製食譜大公開

清新海味：煙燻柚子清酒蠔

在最新一集的【拍檔廚房】節目中，觀眾有幸一睹幾位名廚的烹飪技巧，他們展示瞭如何在短短五分鐘內完成一道道精緻美食。首先，由龔嘉欣主理的松露花甲茶碗蒸，選用了600克花甲、三隻雞蛋和100克夏季松露等食材。此外，還有20克松露醬和30剋日本年糕增添風味。烹調步驟包括花甲飛水後浸冰水，再將雞蛋打散調味加入雞湯，最後放入蒸鍋快速蒸煮。「用上湯開松露醬倒上蛋面，刨夏季松露於面層，上碟完成」，龔嘉欣描述了這道菜的精髓。

黎諾懿帶來的煙燻柚子清酒蠔，則是另一道令人垂涎的佳餚。他用四隻新鮮蠔配合適量清酒和柚子汁，並加上紫蘇花和煙燻蘋果木片增添獨特風味。烹飪過程中，先將蠔蒸煮一分半鐘，然後噴上清酒和柚子汁，最後用蘋果木片煙燻，帶出蠔的鮮美與煙燻的香氣。

創意素食選擇：南瓜素千層

李家鋌則展示瞭如何製作南瓜素千層，這道菜使用了600克牛油南瓜、160克竹笙和一件豆腐，以及120克波菜苗和其他調味料。他首先將南瓜切成方形，用鹽輕輕醃製，然後將竹笙和豆腐切成相同大小，層層疊放。蒸煮後，再加上飛水過的黃耳和調味過的菠菜汁，最後裝盤呈現。

雙重享受：洋蔥鴨兩食

瀋依紅則帶來洋蔥鴨兩食，這道菜使用了一隻鴨和三個洋蔥，以及其他豐富的調味料。她先將鴨胸和鴨髀處理好，然後用洋蔥和調味料炒香製成鴨汁。一部分鴨汁用來做湯，另一部分則煮成濃汁。鴨胸經過低溫慢煮後，與自製的鴨肝雲吞餡一同烹調，最後加入鴨湯和法蔥裝飾，呈現出雙重美味。