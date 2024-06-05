【拍檔廚房】第三集食譜大公開：從前菜到甜品的精緻烹調之旅

精選食材與烹飪步驟

在最新一集的「拍檔廚房」中，觀眾將有機會一睹多道精緻菜餚的製作過程，由香港著名廚師龔嘉欣和李家鋌聯手呈現。這些菜餚不僅味道豐富，更蘊含著廚師們的創意和熱情。

首先，我們有「手指檸檬牛油煎帶子伴白蘆筍」這道菜。材料包括手指檸檬1個、珍寶刺身帶子4隻、白蘆筍600克，以及適量的糖、鹽和牛油。烹飪步驟如下：- 白蘆筍留頭，尾部加入雞湯、面撈，調味破壁打汁備用。- 刺身帶子輕微醃，加牛油煎至7成熟。- 手指檸檬切開，取出果肉放帶子麵。- 白蘆筍輕過油用雞湯煨煮3分鐘。- 備碟，白蘆筍汁放底，擺好竹笙，帶子加上青蔥油、蝦油，擺碟完成。

主菜與甜品的獨特配方

接著是「避風塘昆布鮑魚」，使用的材料有大連鮑魚、昆布、蘿蔔、指天椒等，並配以脆漿粉和其他調味料。烹飪步驟包括：- 鮑魚洗刷好，蓋上昆布蘿蔔，蒸4分鐘，蒸好取下內臟，再清洗及抺乾備用。- 混合脆槳材料備用。- 炸蒜茸備用。- 燒油至180度，鮑魚沾上脆漿，放油鑊炸至金黃，約1分鐘，大火迫油，倒起鮑魚。- 指天椒乾輕輕浸水，再過油鑊，爆香蒜、指天椒、蔥白，加小小水避免料頭過火。- 關火後加入炸好鮑魚，放入炸蒜茸、炸瑤柱及指天椒混合後，裝盤上碟完成。最後，甜品「粉紅乳酸甘露」的製作也同樣精彩。主要材料包括新鮮芭樂、芭樂茸、乳酪飲品等，烹飪步驟則涉及多個精細的過程，如切粒、隔渣和冷藏等，確保每一口都是完美的味覺享受。