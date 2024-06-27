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香港私房菜始祖Eddy開創法式美食新紀元 名人飯堂成熱話

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《美食新聞報道》最新一集帶來了一位特別的主人公Eddy，他的故事從小時候的夢想開始。Eddy自幼受到烹飪界元祖KOL「方太」的啟發，常在家中烹飪並邀請同學品嚐。成年後，他不僅認識了林燕妮和張國榮等名人，更在他們的鼓勵下開設了私房菜。「當時2001年香港只得幾間私房菜，而我就是第一個做tasting menu法式私房菜，一做就做了20幾年。自小就喜歡做菜，做廚師真的很有滿足感！」Eddy分享了他的創業故事。

名人背書助力私房菜成名

Eddy的私房菜很快就因為名人的推薦而名聲大噪。他回憶說：「當時我自己做到會，因而接觸到林燕妮小姐。在她生日當天，我在沒有廚房的情況下，用兩個Gas爐煮了10道菜。剛好，哥哥張國榮先生經過聞到香味，便走過來跟我談天，試食後他感到很開心，於是拉我出去向朋友介紹，之後更建議我做私房菜。」這樣的背書讓他的餐廳迅速躋身「名人飯堂」之列。

堅持每日市場選材 確保食材新鮮

Eddy堅持每日親自到市場選購食材，以確保每一道菜的新鮮度。「最新鮮的海鮮就在我手上，再煮給我最好的客人食！」他說。他的招牌菜「鴨脷洲海鮮拼盤」就是一例，每盤都用料新鮮，份量十足。此外，他還特別提到了「荷蘭汁白蘆筍溫泉蛋」，這道菜選用了名貴的白蘆筍，「白蘆筍於法國菜和德國菜擔當重要的角色，每年只有幾個星期會有白蘆筍，剛好這期有『靚』的，就用來入饌，不時不食！」

傳統與創新結合

Eddy強調自己在製作菜式時，都是遵循傳統食譜，「我是紅褲仔出身，都是跟師傅以前教的去做，正是這種原味，吸引不少食客到來。我很記得電影《食神》中所說『一字記之曰：心』，如果你不用心去煮一道菜和做廚師，很快便會倒下，這沒有捷徑，要用時間，要一步一步去走。有些廚藝已失傳，在失傳之前要保育和傳承，現時找忠於和尊重師傅的好徒弟不易，所以我都會堅持去做。」他的堅持不僅保留了傳統的精髓，也為菜式帶來了創新的風味。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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