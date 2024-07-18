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Bob與Carmaney美食探險！揭祕香港三大隱世美食地點

TVB娛樂新聞
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《美食新聞報道》最新環節「星級飯腳」，邀請了星級嘉賓來分享他們的私家美食List。首位市民向節目組報料的是林盛斌（Bob），他帶領節目主持黃嘉雯（Carmaney）探訪他常去的三間餐廳，一起品嚐「阿Bob餐」。

泰式風味夜宵新選擇

首站來到大角咀福全街的一家泰國燒肉粉店。Bob分享道：「因為我經常揾宵夜食，半年前有朋友介紹嚟，食過泰國燒肉粉好好味！招牌胡椒豬骨湯燒肉卷粉呢個粉係嚟至泰國，好多人專登去唐人街試。老細揾咗個配方，改良成香港人口味。」Carmaney試食後表示：「卷粉好彈同好滑。」Bob補充，這個胡椒豬骨湯湯底很暖胃，而且辣度剛好，如果想加辣或淡一點也可以跟餐廳說。燒肉方面，肥瘦均勻，即使浸了一會皮仍然很脆。

懷舊港式鐵板餐

第二站，他們前往太子彌敦道的一家餐廳，這裡以80年代餐室或冰室的裝修風格吸引顧客。餐廳負責人家姐說：「放呢啲懷舊物，都係想啲人知道我哋細細個鍾意扒鐵板餐、玩啲咩。」Carmaney點了一個巨人雜扒鐵板餐，包括煙肉、流心蛋、司華力腸、牛仔骨、雞扒、豬扒以及薯條薯菜。她回憶道：「我細個都有食過港式鐵板餐，細個媽咪唔會畀我自己食一個，佢會覺得小朋友食唔哂一個餐，一定係同阿哥家姐SHARE。」Bob亦回憶自己童年食鐵板餐的事，「我以前細個屋企環境唔好，有機會可以鋸下扒，已經好開心。以前喺屋企附近有一間幾十年，幫襯咗好耐，細細個已經覺得，大個咗一定要帶小朋友食下呢啲鐵板餐，呢啲先有香港嘅感覺。」他補充：「同埋我鍾意一個餐百幾蚊，又有湯、有包、有嘢飲，又有啫喱。」Carmaney認同：「好抵食。」

炭燒串燒新體驗

最後一站，他們來到銅鑼灣駱克道的一家炭燒串燒店。Bob表示：「香港串燒好多，呢間係用炭爐，炭爐所需心機時間較多。」他推介了3款必食串燒！「燒阿波尾雞翼」，炭爐燒成功鎖住肉汁，令原味更出，肉質嫩滑、雞味重，皮又香又脆。「特製燒雞皮」Carmaney試食後認為口感很像薯片，十分煙韌香口。「月見蟹膏醬油燒飯團」是近期餐廳的代表作，上面有已醃製的蛋黃，進食時用紫菜包著飯團，濃濃的蟹膏味香，令人一試難忘。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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