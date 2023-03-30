舞蹈演藝人協會4月辦展覽 謝天華任名譽會長出心出力
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無線娛樂新聞台報導：由多位於行內有數十載經驗嘅舞蹈名師牽頭組成嘅 香港舞蹈演藝人協會 呢日宣佈4月就會舉行展覽，向外界詳細展示香港商業舞蹈員近60年來嘅輝煌成就。呢日前輩 林青峰 就同身為名譽會長嘅 謝天華 等一齊喺記者會宣佈展覽嘅詳細內容喇。
有份創立協會嘅林青峰就話要多謝天華同其他朋友幫手，而成立原因就係因為一班為數成百人嘅師兄弟，喺TVB 50周年台慶時重聚下討論嘅成果喇。至於去年紅館發生嘅史無前例意外之後，令公眾對舞蹈員嘅保障同福利都更為關注，佢哋就認為意外後要加強注意安全，保障大家喇。
至於近年主要喺內地工作嘅天華，就話全面通關之後更為容易安排時間，仲話每次一做完嘢就要即刻返香港陪小朋友同太太喇。
網民點睇？
keren…👍 👍 👍
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台