舞蹈演藝人協會4月辦展覽 謝天華任名譽會長出心出力

無線娛樂新聞台報導：由多位於行內有數十載經驗嘅舞蹈名師牽頭組成嘅 香港舞蹈演藝人協會 呢日宣佈4月就會舉行展覽，向外界詳細展示香港商業舞蹈員近60年來嘅輝煌成就。呢日前輩 林青峰 就同身為名譽會長嘅 謝天華 等一齊喺記者會宣佈展覽嘅詳細內容喇。