香港重案丨黃智雯被爆對血腥場面大嗌肚餓 廖慧儀爆何廣沛角色有陰暗面…
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無線娛樂新聞台報導：香港重案丨黃智雯被爆對血腥場面大嗌肚餓 廖慧儀爆何廣沛角色有陰暗面
劇集《香港重案》煞科呢日台前幕後齊集，11月壽星江嘉敏與新婚嘅黃智雯均收到劇組送出嘅鮮花祝賀，因劇集改編自真人真事嘅重案，還原唔少案件中嘅細節及場景，唔少演員表示拍攝時相當心寒。
黃智雯被爆大膽一面，對住血腥場面居然大嗌肚餓，黃智雯解釋全日拍咗十幾個鐘，覺得肚餓係人之常情，黃智雯坦言拍呢套劇令佢大開眼界，了解到重案係涉及好多專家去幫手。
12月21號就係黃智雯41歲生日，佢唔敢放肆大吃大喝慶祝生日，皆因佢要為胡說八道出騷作準備，更預告歌衫好性感，江嘉敏則呻未能如願拍槍戰戲，反而睇血比較多，何啟南就話因劇集見識犯罪心理，而何廣沛、梁凱晴及許俊豪今次要逆齡演大學生，廖慧儀爆何廣沛角色有陰暗面。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台