香港重案｜黃智雯參與新節目未定去向 重現重案內情細節心慌慌

無線娛樂新聞台報導：黃智雯 江嘉敏 涂毓麟 黎學勤 同 宋宛穎 呢日一齊為新節目《香港重案》現身記者會同開鏡前拜神，節目將重現過往多宗轟動社會嘅嚴重案件細節，更會邀請調查嘅探員、法醫等講述破案嘅關鍵細節。