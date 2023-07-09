香港重案｜黃智雯參與新節目未定去向 重現重案內情細節心慌慌
Mandy過往曾多次扮演女警，不過今次加入真實個案細節，就令佢有少少覺得毛骨悚然喇。至於Kaman首次飾演女警，就未拍已經開始擔心當中嘅細節。而Mandy更加話當中有唔少曲折離奇嘅內情呀。早前傳出將約滿離巢嘅Mandy又參與新節目，不過佢就指仍然考慮合約動向當中喇。
Sabrina今次就會扮演一名法醫，但係就對演出驗屍過程非常擔心喇，而 孔德賢 同 徐文浩 就會重現當年一單兇案，扮演被告嘅佢哋仲要根據口供演出兩名被告完全唔同版本嘅供詞。
分別演出重案組探員嘅黎學勤同Oscar，就話有唔少細節要非常注意，務求令節目更加真實神似呀。
網民點睇？
正，一定睇，超鍾意睇奇案☺️
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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