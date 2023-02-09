十大中文金曲頒獎典禮｜公共廣播95周年盛大慶祝 入圍名單惹議總監回應…
香港電台主辦嘅《十大中文金曲頒獎音樂會》，5月初就會喺紅館舉行，又因為今年係香港廣播服務開始95周年，呢日記者會就有唔少歌手到場支持喇。除咗每年嘅各大獎項競爭激烈之外，佢哋現身嘅打扮亦都係大家討論嘅話題，而 李幸倪 同 泳兒 仲有 林欣彤 就話雖然仲未開始考慮衣著，不過就各自對服裝有唔同要求喇。
即將就會首次登上紅館開騷嘅 馮允謙 呢日就提到越接近開騷心情反而越平靜，佢仲話多得 鄭欣宜 灌輸經驗，Joyce仲叫阿Jay一定要記得享受表演過程呀。
至於 王灝兒 男友 葉韋彤 日前被法庭頒令破產，呢日都有現身現場嘅JW就婉拒回應，不過就講到自己為新歌MV指導一對男、女主角嘅動作態度，仲話新歌有永遠支持另一半嘅意思呀。
至於 Mike曾比特 就話最近學識咗剪片嘅新技能，仲話以後就可以將自己嘅構思真正放喺影片當中喇。啱啱完成巡演返港嘅 Supper Moment ，就提到巡迴期間創作咗唔少新歌，慢慢就會逐一同大家見面喇。而 姜麗文 就話有持續為各地唔同音樂人作曲，今年亦會有全新作品面世呀。
去年由港台同TVB共同舉辦嘅第一屆 香港金曲頒獎典禮 今年雙方商議後就決定各自舉辦，助理廣播處長 李慶華 今日就喺記者會講到，因為廣播95周年嘅一系統活動，所以有相關決定，亦唔存在不和傳聞。
至於喺早前其他頒獎禮都滿載而歸嘅 林家謙未能入圍，外界亦議論紛紛，大會總監 李錦明 就指因為相關歌曲未達金曲榜三甲位置，所以會發生相關情況。
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