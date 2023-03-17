導演會晚宴｜Sammi青雲封導演會周年帝后 洪金寶笑談徐克女友有喜傳聞…
香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮受疫情影響停辦3年，今年復辦即有一班圈中人到場支持，現場星光熠熠，爾冬陞、陳可辛、成龍、許鞍華、張同祖、洪金寶、高麗虹、任達華、黃秋生、劉青雲、古天樂、鄭秀文、謝君豪、溫碧霞、余安安、黃宗澤、羅子溢、張曦雯、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、黃浩然及鄧麗欣等一眾影視界台前幕後聚首一堂。
鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》奪得香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，呢晚再獲得「香港電影導演會頒獎典禮」最佳女主角，並由古天樂負責頒獎，Sammi難掩興奮，佢多謝古仔給予鼓勵，Sammi認為演員呢條路只要唔放棄，係可以做一輩子，每個階段都有自己能演出嘅角色，問到出席今屆香港金像獎頒獎禮屆時會否攜眷出席，Sammi指老公許志安好似未行過紅地毯，不過Sammi搖搖頭稱老公未必肯。
而劉青雲呢晚憑《神探大戰》登上影帝寶座，佢望與更多新演員合作；73歲徐克導演疑好事近，有傳細30年女友肚凸凸疑似懷孕，作為徐克多年老友嘅洪金寶，聞言即表示唔知情，笑指好友犀利，若果真有其事，必定恭喜老友，不過洪金寶喺兩個月前左右，佢同徐克食過飯，當時未聽老友提過。
張繼聰最近成為首個喺周星馳IG亮相嘅藝人，佢解釋早前獲星爺邀請去睇片，大家有喺社交媒體互動，阿聰當係認識咗一位前輩，唔敢諗之後有冇機會合作，見到面已夠晒開心；而蔡思貝同胡定欣都希望多啲喺大銀幕出現，黃宗澤則獻出妙計就係灌醉樂小姐。
此外，羅子溢呢日撐住拐杖到場，原來佢早前踢波百厭導致斷韌帶，剛完成手術，佢爆囝囝好鍾意搶拐杖拎住四圍走。
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