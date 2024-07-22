《反黑英雄》激戰升級：樂怡失蹤國賢急尋人 珊珊國威夫妻冷戰升溫 精彩劇情引爆觀眾期待

國賢急尋樂怡 智軒突擊搜查揭祕

在最新一集的《反黑英雄》中，劇情緊張刺激，各角色之間的關係和衝突進一步升級。樂怡（曾文心飾）與球王（煒烈飾）原本合作愉快，樂怡甚至答應代表球王前往泰國與毒販頭子進行商談。然而，事情並非如表面那般簡單，球王背後另有計劃。樂怡不幸失蹤，國賢（張振朗飾）立刻察覺到事態的嚴重性，認為這是一個精心設計的圈套。

國賢為了尋找樂怡，向戴警司（鍾志光飾）和智軒（陳山聰飾）求助。「智軒根據國賢的線報突擊搜查球王經營的食物銀行，本想藉此逼球王講出樂怡的下落，然而球王突然失蹤……」這一連串的事件讓搜查行動變得更加撲朔迷離。

珊珊國威夫妻冷戰 加劇家庭矛盾

珊珊（傅嘉莉飾）轉戰保險業後，成功還清了之前的演唱會票債。但國威（張頴康飾）對珊珊的賺錢方式感到懷疑，認為她與男上司之間可能有不正當的關係，這讓夫妻倆的關係陷入了冷戰。

孝占獨自行動 拯救樂怡祕密計劃

孝占（丘梓謙飾）對樂怡的失蹤感到焦急，決定採取自己的方式來解救樂怡。究竟孝占的方法是什麼？他能否成功拯救樂怡？觀眾將需要繼續追看劇集才能揭曉答案。《反黑英雄》的劇情持續緊張，每一集都充滿了驚喜和轉折，讓人目不轉睛。