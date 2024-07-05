《反黑英雄》最新劇情爆料 雪兒南丫島遇險 國賢及時趕到營救 驚險刺激場面引人入勝

在最新一集的《反黑英雄》中，雪兒（姚子羚飾）為了躲避追殺，選擇躲藏在國賢（張振朗飾）位於南丫島的老家。兩人在那裡重溫舊日的校園生活，暫時忘卻了外面的危險。然而，這段寧靜的時光並不持久，雪兒的敵人隨時可能找上門來。