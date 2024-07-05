《反黑英雄》最新劇情爆料 雪兒南丫島遇險 國賢及時趕到營救 驚險刺激場面引人入勝
廣告
在最新一集的《反黑英雄》中，雪兒（姚子羚飾）為了躲避追殺，選擇躲藏在國賢（張振朗飾）位於南丫島的老家。兩人在那裡重溫舊日的校園生活，暫時忘卻了外面的危險。然而，這段寧靜的時光並不持久，雪兒的敵人隨時可能找上門來。
父愛如山 張東為女兒赴外地讀書冒險
另一邊廂，張東（鄧智堅飾）為了籌集線人費用，幫助女兒赴外地讀書，決定協助智軒（陳山聰飾）揭露販毒組織的內幕。「智軒被其父愛感動，願意私人借出十二萬，並替他將支票交給女兒。」這段深情的父子互動，讓人感動。
雪兒神祕失蹤 國賢急尋真相
雪兒突然決定離開，沒有留下任何消息。國賢追蹤到一家療養院，才發現雪兒所提及的父親早已去世。他感到非常擔憂，於是決定找燦哥（林景程飾）幫忙，希望能夠找到雪兒的下落。
生死一瞬間 雪兒遇險國賢及時趕到
在一次危急的交易中，雪兒在船塢與一名不明身份的人士進行談判，因金錢問題雙方發生衝突。「二人談不攏，及後對雪兒不利並施加毒手，並遭拋落海，國賢此時趕往營救。」這一幕極具戲劇張力，讓觀眾為之屏息。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB