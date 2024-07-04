《反黑英雄》最新劇情爆料：袁偉豪關曜儁激戰醫院 高高命運未卜

角色命運交織 高潮迭起

在最新一集的《反黑英雄》中，祖耀（袁偉豪飾）帶領阿細（關曜儁飾）冒險闖入醫院，目的是營救被困的高高（黎澤恩飾）。正當他們準備離開醫院時，突然遇到智軒（陳山聰飾），雙方在走廊裡展開激烈的槍戰。「二人互相向對方開槍，怎料阿細中槍……」這場槍戰的結果讓觀眾緊張不已。

此外，劇中其他角色的命運也同樣扣人心弦。雪兒（姚子羚飾）的酒吧不幸遭人破壞，當國賢（張振朗飾）想要報警時，卻被雪兒阻止，顯示出她的堅決與獨立。同時，珊母（潘芳芳飾）因為投資失敗而陷入債務困境，甚至一度想要結束自己的生命，幸好被國威（張頴康飾）及時發現並救回。樂怡（曾文心飾）為了幫助母親還債，被迫去做不情願的工作，最終向國賢求助。國賢出於同情，答應幫助她解決債務問題，只希望樂怡能專心完成學業。

祖耀泰國尋求復仇機會

祖耀在逃亡至泰國後，並沒有放棄尋求復仇的機會。他找到了背後操控高高的金主金爺（李家鼎飾），並向他提出一個月的時間，希望能夠回到香港完成他的復仇大計。「祖耀希望金爺給他一個月時間，讓他回港報仇。」這一請求是否能得到批准，祖耀的復仇之路將如何展開，都讓觀眾充滿期待。