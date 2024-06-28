《反黑英雄》最新劇情爆料：樂怡街頭險遭車禍 國賢及時救援 西敏寺驚現毒品風波
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在最新一集的《反黑英雄》中，樂怡（曾文心飾）遭到欺凌後，情急之下衝出馬路，險些被迎面而來的車輛撞倒。幸好，國賢（張振朗飾）及時出現，將她從危險中救回。這一幕不僅讓觀眾為之心驚，也進一步展示了國賢的英雄本色。
家中驚現危機 國賢發現西敏寺危在旦夕
國賢隨樂怡回到她的家中，卻意外發現西敏寺（顏千汶飾）倒在地上，口中吐出白沫，旁邊散落著針筒和毒品。這一幕令人震驚，國賢和樂怡都感到極度不安，這也為劇情增添了更多懸疑元素。
街頭巧遇命案 智軒國威揭開連環案件
在另一場景中，智軒（陳山聰飾）和國威（張頴康飾）在巡邏時偶遇一名癮君子張東（鄧智堅飾），他正試圖棄置一具屍體。經過調查，他們得知死者曾經從毒蛇明（彭懷安飾）那裡拿過毒品。國賢決定向無良（黃子恆飾）舉報毒蛇明的行為，無良隨後命令國賢取代毒蛇明的位置，這一決定無疑將國賢置於更加危險的境地。
金錢糾紛引發兄弟爭吵 綁架事件意外牽連無辜
祖耀（袁偉豪飾）原本計劃用來救助高高（黎澤恩飾）的一筆錢，卻被阿細（關曜儁飾）私下挪用。這導致兩兄弟之間爆發了激烈的爭吵。為了彌補這筆資金，阿細決定綁架大鬼（陳少邦飾）的兒子小豪（趙鎧政飾），但在匆忙之間，國威的女兒童童（林允晴飾）也被誤捲入這起綁架事件中。
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圖片來源：TVB