《反黑英雄》最新劇情爆料：樂怡街頭險遭車禍 國賢及時救援 西敏寺驚現毒品風波

在最新一集的《反黑英雄》中，樂怡（曾文心飾）遭到欺凌後，情急之下衝出馬路，險些被迎面而來的車輛撞倒。幸好，國賢（張振朗飾）及時出現，將她從危險中救回。這一幕不僅讓觀眾為之心驚，也進一步展示了國賢的英雄本色。