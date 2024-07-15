《反黑英雄》劇情大爆料！顏仟汶發現曾文心戶口異常 燦哥林景程重拾警察初心

劇中角色情感與職業掙扎

在最新一集的《反黑英雄》中，西敏寺（顏仟汶飾）意外發現了樂怡（曾文心飾）的戶口存款異常，這讓他開始懷疑樂怡可能挪用了店舖的資金。「樂怡的戶口存款怎麼這麼多？」西敏寺心生疑慮。此外，燦哥（林景程飾）因病患而開始反思自己的職業生涯，決定找回當初成為警察的初心和熱情。「我必須回到最初的起點，重新找回那份拼勁！」燦哥堅定地說。他在沒有等待智軒（陳山聰飾）的支援下，獨自行動，最終卻意外闖禍。

劇中不僅有激烈的黑白兩道交鋒，還有角色間的深刻情感和職業掙扎。登龍（林偉飾）對耀政（張馳豪飾）坦白自己心中已有合適的女婿人選，並建議耀政與嘉露（倪嘉雯飾）結束他們的關係。「耀政，我認為你和嘉露不適合繼續在一起。」登龍直言不諱。同時，珊珊（傅嘉莉飾）找到了一份工作，但國威（張穎康飾）卻建議她到他父親的茶餐廳工作，希望她能發現店內存在的問題。

新業務挑戰與意外干擾

國賢（張振朗飾）則安排樂怡和孝占（丘梓謙飾）製作飯盒，並計劃到地盤外售賣，希望能開拓新的業務機會。「我們需要創新，將飯盒直接送到工地，這是一個大好機會！」國賢滿懷期待地計劃著。然而，他們的計劃卻遭到番茄（林俊其飾）和他的團隊的干擾，事情變得更加複雜。「這次我們不會讓你們好過！」番茄帶著挑戰的口吻說。