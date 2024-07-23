《反黑英雄》激情對決：國賢雪兒關係破裂 孝占黑市救愛人命懸一線
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在最新一集《反黑英雄》中，劇情緊張刺激，觀眾目不轉睛。國賢在泰國終於找到了失蹤已久的樂怡，但她遭遇不幸，身體嚴重受損，生命垂危。國賢面對樂怡生死未卜的情況，急切尋求解決之道。
孝占面臨艱難選擇
孝占了解到樂怡的狀況後，決心要通過任何可能的方式救她。他考慮利用黑市的資源，但這需要一筆巨額的資金。在這關鍵時刻，雪兒出現了，她提出一個交易，願意付出高價讓孝占幫她「處理」一個人。「從未殺過人的孝占，看著照片中熟悉的臉，不禁猶疑，但為了樂怡，孝占決定豁出去……」這一決定讓孝占陷入了道德和情感的雙重掙扎。
國賢與雪兒關係惡化
國賢質疑雪兒涉及某些不光彩的事情，兩人因此發生了激烈的爭執。「雪兒不禁反問國賢憑甚麼身份來質問她。」隨著爭吵的升級，兩人的關係急轉直下，達到了前所未有的低點。國賢對雪兒失去了信任，而雪兒對國賢的態度也充滿了怒火和不滿，使得局勢更加複雜。
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圖片來源：TVB