《笑看風雲》劇情大逆轉 文龍陷入牢獄之災 黃天張學華攜手返港救援
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在最新一集的《笑看風雲》，劇情發展出人意料之外的轉折。丁進（江毅飾）精心策劃了一個陷阱，目的是要陷害包贊（許紹雄飾）。他透過榮（戴志偉飾）的協助，讓包贊在外幣交易中獲利豐厚，從一千元暴漲至一百萬元，然而包贊和文龍（鄭伊健飾）對此卻毫無察覺。
警方介入 文龍面臨重大指控
榮在「中天」公司內部偽造了保單，試圖騙取保險金，最終被警方逮捕。在被捕後，榮向警方供出，他與文龍共謀，利用空殼公司與中天集團合作，提供投資顧問服務。由於投資失敗導致巨額虧損，他們不得不虛報公款，詐騙保險金。「文龍將被控以訛騙罪，等候審訊。」
黃天與張學華意外現身 東莞尋求解救
在文龍面臨法律危機之際，林貞烈（陳松伶飾）和黃蕾（郭藹明飾）決定前往東莞尋找黃天（鄭少秋飾）求助。他們發現黃天與張學華（商天娥飾）關係密切，而且學華身患重病。儘管如此，兩人決定攜手返回香港，希望能為文龍洗脫罪名。
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圖片來源：TVB