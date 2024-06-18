《笑看風雲》劇情大逆轉 文龍陷入牢獄之災 黃天張學華攜手返港救援

在最新一集的《笑看風雲》，劇情發展出人意料之外的轉折。丁進（江毅飾）精心策劃了一個陷阱，目的是要陷害包贊（許紹雄飾）。他透過榮（戴志偉飾）的協助，讓包贊在外幣交易中獲利豐厚，從一千元暴漲至一百萬元，然而包贊和文龍（鄭伊健飾）對此卻毫無察覺。