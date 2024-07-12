《反黑英雄》何沛珈首次動作戲震撼全場 真實打鬥場面令人嘆為觀止

首次挑戰動作戲 真實感十足

在最新一集的《反黑英雄》中，何沛珈（Roxanne）飾演的林冰遭遇了前所未有的挑戰。在這一集中，她被墨西哥販毒集團的首領「獅子王」莫浩峰Sebastian狠狠地毆打。這場戲不僅包括了連環叉頸和拖行，還有變成人肉排球的激烈動作，讓觀眾大為震撼。

這次是Roxanne首次挑戰動作戲，她在接受訪問時分享了拍攝過程中的艱辛：「撞落書架、掹頭髮嗰啲位，我都係盡量親身上陣，係真係會痛嘅，不過出到嚟見到效果好真實，就覺得所有嘢都係值得。」她的努力和對角色的投入讓這場打鬥戲格外逼真，也展示了她作為演員的堅持和勇氣。

拍攝過程中小插曲

拍攝過程中，Roxanne不僅體驗了身體上的痛苦，還有意外的小插曲。她笑言，拍攝令她對衛生的要求大大降低，「無論環境有幾汙糟、我都可以照樣零掙扎咁喺嗰度爬一日，都好多謝監製畀呢個機會我去嘗試，我都估唔到自己喺拍嘢時會忘記晒所有框架。」此外，她在拍攝過程中甚至未察覺自己受傷，「返到屋企先見到原來手指損左，膝頭哥又瘀咗。」

同劇演員支持與合作

在拍攝中，Roxanne也感受到了來自同劇演員的支持，特別是在拍攝情感豐富的戲份時。她特別感謝陳山聰在拍攝喊戲時給予的支持：「場喊戲我覺得都幾大挑戰，因為係當日先收到劇本，去到真係要拍我同導演先至溝通好點樣去完成呢場戲。好多謝山聰提我盡量放鬆去做，佢搭住我膊頭嗰下畀到好大力量我。」這種團隊合作的精神不僅增強了戲劇的感染力，也讓演員之間建立了深厚的友誼。

劇中形象與私下訓練

談到劇中的形象，Roxanne透露，她的長腿效果部分是鏡頭的功勞，但也因為拍攝期間開始練習馬拉松，使得她的身形更加健康和勻稱：「其實每套劇不論係監製導演或是攝影師都對佢哋嘅工作好盡責，一定會盡量將演員最好嗰面拍出嚟。同埋可能因為拍《反黑》嗰段期間我開始練馬拉松，所以成個身形會fit啲。」