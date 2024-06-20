《反黑英雄》強勢回歸！陳山聰袁偉豪上演正邪交鋒 首播引爆期待值

劇情概要與角色介紹

《反黑英雄》的故事始於2019年一宗槍擊案，西九龍警區機動部隊（PTU）的警長樹哥（鄭啟泰飾）在巡邏期間不幸遭遇珠寶劫案，悍匪搶走了隊員阿燦（林景程飾）的槍並當場擊斃樹哥。五年後，阿燦轉至雜項調查隊，而徐賢（張振朗飾）則離開警隊加入黑幫，只有志軒（陳山聰飾）仍堅持其警員職責。當志軒幫助反黑組督察彭穎琪抓捕毒梟時，意外再次遇到當年的珠寶劫案悍匪陳祖耀（袁偉豪飾）。

動作場面與視覺效果

劇中「港式暴力美學」表現得淋漓盡致，觀眾可以期待在充滿港味的橫街窄巷和繁忙市場中看到一幕幕追逐、槍戰、爆破的高能量搏鬥情節。黑幫之間的出奇不意的惡鬥招數，將為動作場面設定新的高度。