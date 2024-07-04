《反黑英雄》最新劇情爆料：祖耀智軒槍戰激烈 雪兒酒吧遭破壞 國威救母重擔壓頂

酒吧遭破壞 國賢無奈

在最新一集的《反黑英雄》中，劇情緊張刺激，祖耀和智軒的對決達到瞭高潮。祖耀帶領阿細勇闖醫院，試圖救出高高，卻在逃離過程中遭遇智軒。兩人在醫院走廊裡展開激烈的槍戰，「二人互相向對方開槍，怎料阿細中槍……」情節令人屏息。

雪兒的酒吧突遭不明人士破壞，國賢見狀欲報警，卻被雪兒制止，顯示出背後可能有更複雜的因素。此外，珊母因墮入投資騙局而欠下巨債，情急之下甚至試圖自殺，幸好被國威及時發現並救回。「幸被國威發現救回一命，但還債的重擔落到國威肩上。」

樂怡困境 國賢伸出援手

樂怡在母親欠債的壓力下，被迫去接客以償還債務。在絕望中，她向國賢求助，國賢被其困境所觸動，決定幫助她解決問題。「國賢同情樂怡，答應幫西敏寺(顏仟汶)還債，只求樂怡能完成學業。」

祖耀泰國尋求復仇機會

祖耀和高高逃到泰國後，尋找背後的金主金爺，希望能得到支持以回港報仇。「祖耀希望金爺給他一個月時間，讓他回港報仇。」這段劇情為接下來的發展增添了更多懸念。整部劇集不僅充滿了緊張的槍戰和深刻的人物關係，還展示了角色間的道德掙扎和生存掙扎，使觀眾對未來的劇情發展充滿期待。