《反黑英雄》第15集爆料：國賢發現樂怡突富 被獅子王襲擊林冰竟無畏前往南極

林冰無畏與堅韌

在最新一集的《反黑英雄》中，國賢（張振朗 飾）注意到樂怡（曾文心 飾）突然間變得富有，這讓他感到事有蹊蹺。國賢擔心樂怡的新工作可能涉及非法活動，於是勸她盡早放棄，以避免未來的麻煩。「提醒」智軒小心最終會分手。

另一方面，林冰（何沛珈 飾）在遭到獅子王的襲擊後，出人意料地沒有留下心理陰影。她甚至決定與安一同前往南極，尋找更多引人入勝的報道題材。林冰的勇氣和堅持，展現了她非凡的內心力量。

穎琪關鍵提醒

穎琪（朱晨麗 飾）則利用自己與智軒（邱梓謙 飾）的過去經歷來提醒他，告誡智軒在感情路上需更加小心謹慎。這番話無疑為智軒敲響了警鐘，提醒他必須在愛情中保持警覺。

綁架事件意外轉折

孝占（丘梓謙 飾）和其他三人綁架了一名找換店店主，企圖進行勒索。當智軒在巡查中偶然發現此事時，國賢在智軒的監視下成功救出了孝占。為了防止孝占再次犯罪，國賢決定讓他們與樂怡一起學習打拳，希望透過體育來改變他們。

番茄不擇手段

番茄（林俊其 飾）在被發現偷竊夾萬裡的錢後，竟將罪名嫁禍給西敏寺（顏仟汶 飾）。這種行為展現了番茄在極端壓力下的無恥做法。

國賢新發現與挑戰

在劇集的尾聲，國賢發現金爺（李家鼎 飾）在毒品批發上的手法似乎有所改變，這為故事增添了更多懸疑。金爺的新策略將會引發什麼後果？國賢又將如何應對這一變局？這些都是觀眾熱切期待的問題。