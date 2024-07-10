《反黑英雄》最新劇情爆料 張東決定改口供 祖耀生無可戀決定自盡 網民熱議不斷

張東重大決定

在最新一集的《反黑英雄》中，劇情繼續緊張刺激。智軒（陳山聰飾）發現有可疑男子跟蹤他的女友林冰（何沛珈飾），於是請求燦哥（林景程飾）出手幫忙調查此事。燦哥以其獨有的方式，迅速展開行動，準備解決這個問題。

張東（鄧智堅飾）在聽取智軒的建議後，決定改變之前的證詞，「打算改口供道出真相」。這一決定不僅是為了保護他的女兒，也讓他陷入了深深的掙扎。最終，他為了女兒作出了重大決定。智軒對於張東的處境感到非常愧疚，幸好有穎琪（朱晨麗飾）在旁安慰，讓他感到一絲慰藉。

餐廳開幕遭遇挑戰

無良（黃子恆飾）的結拜兄弟登龍（林偉飾）的餐廳開幕當天，不幸遭遇盧孝占（丘梓謙飾）領導的小混混突襲。國賢（張振朗飾）及時趕到，勇敢地出手阻止了這場可能的災難。

嘉露擔憂

李耀政（張馳豪飾）的女友嘉露（倪嘉雯飾），是登龍的女兒。她一直擔心父親的黑幫背景會影響耀政的職業生涯。嘉露的這份擔憂，顯示了她對愛情的真摯與堅持。

祖耀絕望決定

祖耀（袁偉豪飾）在為阿婷（蔣家旻飾）報仇後，感到生無可戀，決定結束自己的生命。這一劇情點極具震撼力，讓觀眾感受到角色深刻的絕望和無奈。