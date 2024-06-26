《反黑英雄》強勢回歸 祖耀誓為愛報仇 無良冷血將番茄掟落樓 首播熱度破紀錄

冷血無良殘忍手段

香港熱門電視劇《反黑英雄》的最新一集昨晚播出，繼續帶來緊張刺激的劇情。劇中主角祖耀（袁偉豪飾）為了女友阿婷（蔣家旻飾）的遭遇，決心對抗惡勢力「西九王」無良（黃子恆飾）。祖耀與阿細（關曜㒞飾）動用了昔日兄弟大鬼（陳少邦飾）提供的兩百萬資金，組織了一支名為「少年軍」的團隊，透過送外賣的方式進行販毒活動，目的是奪取無良的客源。

無良發現「少年軍」的異常後，迅速採取行動。他命令手下捉拿團隊成員番茄（林俊其飾），並逼迫他透露幕後黑手。得知真相後，無良下令將番茄慘無人道地掟落樓，展現了他冷血的一面。「西裝暴徒」無良的形象與以往黑社會大佬的刻板印象大相逕庭，他的金絲眼鏡和整齊的All Back髮型，加上精湛的吹色士技巧，使他的角色更顯突出。

網絡熱度爆棚

《反黑英雄》的首播在內地引起巨大迴響，微博上的相關話題「#反黑英雄#」、「#反黑英雄全員找光#」及「#反黑英雄港風型男好多#」分別吸引了1.1億、5,310萬和5,295萬的閱讀量，總閱讀量高達約2.16億。該劇在騰訊視頻站的熱度值更是突破了20,000，創下了香港劇集的新紀錄，成績令人矚目。