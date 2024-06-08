《笑看風雲》第三十集精彩回顧：黃天智破丁進陰謀，商業戰場上的心理對決

陰謀與反擊的高潮

在最新一集的《笑看風雲》，黃天（鄭少秋飾）面對丁進（江毅飾）的謀殺計劃，展現出驚人的鎮定和智慧。黃天不僅沒有被丁進的計劃所動搖，反而積極與「四海」公司增加交易，使丁進難以捉摸他的真正意圖。「四海」的張學華（商天娥飾）在丁進的命令下，被迫承認自己是股東。然而，黃天早已知情，並未表現出任何慌張。丁進擔心張學華會被黃天收買，於是命令她辭職並離開香港。但黃天以正義感感化張學華，使她對黃天產生了好感。

丁進擔心張學華會背叛他，於是將一大筆錢存入黃天在瑞士的銀行戶口，試圖證明黃天通過「四海」詐騙「中天」公司。但這一舉動卻誤入黃天的陷阱，因為該戶口實際上屬於丁進的兒子丁民輝（王啟德飾）。丁進的計劃因此功敗垂成。在此同時，丁進為了欺騙公司的元老，將丁民輝處以極刑，並讓張學華成為替罪羊。張學華來不及逃走，遭到丁進派出的人撞傷至昏迷，她的家也遭到爆竊。黃天推測這一切都是因為張學華持有丁進的罪證。

黃天的反攻與心理戰術

黃天決定實行反攻，以此擾亂敵方的軍心。他不惜自傷以達到目的，並進一步分化敵人，使他們內部發生矛盾。黃天還成功說服丁進的手下成為內奸。巫紀正（李龍基飾）在黃天的計劃中上當，最終被揭露其罪行的證據是一盒錄音帶。黃天大膽地承認他已掌握了關鍵證據，並巧妙地引誘敵人上鉤。「笑看風雲」每週一至週五晚上11:55在翡翠臺播出，不容錯過。