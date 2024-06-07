《笑看風雲》商戰激烈，丁進揭露內幕，潘仲相親遇真愛

潘仲的愛情旅程

在《笑看風雲》第二十九集中，商戰正式拉開序幕。丁進（江毅飾）以高達廿倍的年薪誘惑華（商天娥飾），使她成為一間空殼公司的大股東。此外，丁進還被指派調查黃天（鄭少秋飾）鮮少使用的瑞士銀行帳戶。與此同時，公司的航運部、保險部和地產部均與名為四海國際的公司簽訂了交易合同，而投資部的員工IVAN則持續購入四海國際的股票，推高了其股價。黃天最終發現四海國際實際上是華所擁有，對此感到非常驚訝。

在朱江飾演的潘仲受到羅冠蘭飾演的芬鼓勵後，決定到婚姻介紹所尋找生命中的另一半。在一次相親活動中，潘仲偶遇了柳影虹飾演的玉，玉對潘仲產生了好感。同時，潘仲與韓馬利飾演的芝相處中，不知不覺中對她產生了情愫，然而芝卻沒有察覺到潘仲的感情。

丁進的告密行動

丁進向中天集團的元老級人物震告密，指出華是受黃天指使，從中天集團中獲取利益。因此，發展部獲得授權調查公司內部的業績，進一步增強了其在公司中的影響力。「丁進（江毅飾）以高達廿倍的年薪誘惑華（商天娥飾），使她成為一間空殼公司的大股東。」此舉不僅揭露了公司內部的權力鬥爭，也暴露了商業間諜的存在。《笑看風雲》每週一至五晚上11:55在翡翠臺播出，帶領觀眾深入了解角色之間的複雜關係和激烈的商業競爭。