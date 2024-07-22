樂怡失蹤國賢急尋人 球王神祕失蹤背後竟有大陰謀？香港新劇爆料不斷
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在最新一集的香港電視劇中，樂怡與球王的合作原本進行得非常愉快，球王甚至委託樂怡代表他前往泰國與當地的毒販頭目進行商談。然而，事情並非如表面那般簡單，球王其實背後有更深的計劃。就在樂怡前往泰國後不久，她突然之間失蹤了，這讓國賢感到非常擔憂，他懷疑這一切都是一個精心設計的圈套。
國賢急尋樂怡 求助多方
為了找回樂怡，國賢不得不向警方求助，他分別聯繫了戴警司和智軒。智軒接到國賢的消息後，決定對球王經營的食物銀行進行突擊搜查，希望能夠逼迫球王透露樂怡的下落。然而，就在行動進行之際，球王也神祕地消失了。
球王失蹤背後隱藏祕密
球王的突然失蹤讓整個情況更加撲朔迷離。與此同時，其他角色的故事也在逐步展開。珊珊在解決了早前的演唱會票債務後，投身保險業，但她的丈夫國威對她的突然好運感到懷疑，認為這與她的男上司有關，這讓他們的關係陷入了冷戰。此外，孝占為了拯救樂怡，決定採取一種極端的方法，這個方法是……
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圖片來源：TVB