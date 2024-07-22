樂怡失蹤國賢急尋人 球王神祕失蹤背後竟有大陰謀？香港新劇爆料不斷

在最新一集的香港電視劇中，樂怡與球王的合作原本進行得非常愉快，球王甚至委託樂怡代表他前往泰國與當地的毒販頭目進行商談。然而，事情並非如表面那般簡單，球王其實背後有更深的計劃。就在樂怡前往泰國後不久，她突然之間失蹤了，這讓國賢感到非常擔憂，他懷疑這一切都是一個精心設計的圈套。