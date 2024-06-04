《笑看風雲》第二十六集：包文龍升職、包贊婚外情曝光
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在最新一集的《笑看風雲》中，包文龍（鄭伊健飾）和潘朗清（郭晉安飾）分別被升職為投資部和投資發展部的主管，兩人成為了對頭。黃天（鄭少秋飾）勸說潘朗清與包文龍合作無間，「勿傷和氣」，希望他們能夠攜手共進。
包贊的祕密生活
包贊（許紹雄飾）在東莞管理廠房期間，不慎被舊女工虹（康華飾）迷惑，租下一單位隱藏情人，過起了「金屋藏嬌」的生活。與此同時，他的妻子芬（羅冠蘭飾）在香港為他尋找賣時裝的舖位，試圖重振夫妻的事業。然而，芬在香港偶遇了兩姊妹玉（柳影虹飾）和芝（韓馬利飾），三人一見如故，成為生意夥伴，並聘請了潘仲（朱江飾）為店內售貨員。不久，芬發現了包贊的婚外情，「天網恢恢」，她見到包贊的神色古怪，終於揭開了真相。
包文龍的生日驚喜
當包文龍的生日來臨時，蕾（郭藹明飾）突然出現，為他慶祝生日，打亂了他與烈的原計劃。蕾帶領包文龍回到他們曾經三度偶遇的地方，回憶起兩人的緣份，「龍聽後也覺奧妙」。這段意外的重逢讓包文龍對過去的回憶和未來的可能性有了新的認識。
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圖片來源：TVB