《家族榮耀之繼承者》震撼一幕：Nana墮海身亡，丘家眾人淚目

家族成員的深情反應

在熱門電視劇《家族榮耀之繼承者》的第十八集中，觀眾見證了一幕令人震驚的場面。Nana（由梁靖琪飾演）在得知自己的真實身世後，決定離開香港，卻意外墮海身亡。這一消息不僅讓丘家人震驚，也讓許多網民感到不可思議。

Nana的離世讓她認為的父親丘守義（羅嘉良飾）、認為的母親戴綺婷（餘安安飾）、真正的母親家碧（張鳳妮飾）、芷彤（陳瀅飾）、皓兒（佘詩曼飾）、高濬（林峯飾）、智斌（羅子溢飾）以及最後一秒纔知道真相的成叔（吳岱融飾）都深受打擊，紛紛哭泣不已。特別是四位資深演員羅嘉良、餘安安、張鳳妮和吳岱融的表演尤為突出，他們的淚水表達了無比的情感深度，「三屆視帝」羅嘉良的表演更是難度極高且引人注目，獲得了網絡上的一致好評。

丘守義的內心戲

作為家族的領袖和丘氏集團的重要人物，丘守義在得知愛女的死訊後，仍然在眾人面前保持鎮定。但當所有人離開後，他獨自一人在大廳回憶與Nana的往昔，展現了深層次的情感變化。從懷念到自責，再到無法抑制的思念和極度的悲痛，羅嘉良僅用其深邃的眼神和眼淚就完美地表達了這一系列複雜的情緒。網民們對他的表演讚不絕口，認為他的眼淚在最後一刻才落下，展現了極高的演技水平。「那一滴淚最後才落下，真的絕了」、「演技真的沒得說，很有感染力，有氣質」、「看他演戲真的是一種享受」、「真的很鼻酸」、「演技爆炸，真的很自然」、「老父親對女兒的疼愛表現得淋漓盡致」、「他是為演戲而生的」、「港劇之王」、「情緒感覺藏得好深，演技很貼合角色」、「演技是最好的濾鏡」。