《反黑英雄》張頴康爆笑育兒經歷 網民：「靈魂出竅」表情太入戲

網民熱議張頴康「靈魂出竅」演技

在最新一集的《反黑英雄》中，張頴康的演出成為了話題焦點。飾演一位突然要獨自照顧三名子女的父親，他的表現既真實又充滿喜感。劇中，他的角色威Sir因為不擅長家務和育兒，常常做事不到位，引來了子女的連番抱怨。「爸爸，媽咪通常都唔會唔記得架」、「爸爸，媽咪通常都會提早一個禮拜畀（補習費用）我架」、「爸爸，媽咪通常會慰到（校服）靚一靚，先畀我著返學架」；「爸爸，媽咪通常都會每晚洗乾淨晒啲碗架」。這些生動的對白不僅展示了他作為單親爸爸的掙扎，也讓觀眾感受到角色的無奈與困境。

面對孩子們的不斷抱怨，張頴康在劇中的反應尤為引人注目。他那種幾乎要崩潰的表情和「靈魂出竅」般的眼神，讓不少觀眾忍不住笑出聲來，同時也引起了網民的廣泛討論。這種極具感染力的表演，不僅增添了劇集的娛樂性，也讓張頴康的演技得到了更多的認可和讚賞。

《反黑英雄》持續更新 劇情更加引人入勝

《反黑英雄》的劇情持續發展，全25集的劇透懶人包也在不斷更新中，涵蓋了黑白兩道的激烈交鋒。主要演員陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚和朱晨麗等都有精彩的表現，使得整部劇集不僅僅是關於打鬥和對抗，更多的是關於人物之間的情感交織和生活挑戰。