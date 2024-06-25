《反黑英雄》祖耀誓言復仇 無良毒梟面臨前所未有挑戰

在《反黑英雄》第二集中，祖耀（袁偉豪飾）堅決要向無良（黃子恆飾）報仇。祖耀曾向機動部隊投訴智軒（陳山聰飾）濫用暴力，使得整個隊伍都為智軒擔憂。智軒則堅信祖耀是殺害樹哥（鄭啟泰飾）的兇手，但智軒的前女友穎琪（朱晨麗飾）詢問祖耀時卻找不到任何證據，只能無奈釋放他。