《反黑英雄》祖耀誓言復仇 無良毒梟面臨前所未有挑戰
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在《反黑英雄》第二集中，祖耀（袁偉豪飾）堅決要向無良（黃子恆飾）報仇。祖耀曾向機動部隊投訴智軒（陳山聰飾）濫用暴力，使得整個隊伍都為智軒擔憂。智軒則堅信祖耀是殺害樹哥（鄭啟泰飾）的兇手，但智軒的前女友穎琪（朱晨麗飾）詢問祖耀時卻找不到任何證據，只能無奈釋放他。
祖耀復仇計劃
祖耀回想起五年前，他和女友阿婷（蔣家旻飾）在泰國被無良陷害的往事，這段經歷激發了他的復仇之火。為了報仇，祖耀利用昔日兄弟大鬼（陳少邦飾）給予的二百萬，購入無良的毒品後以低價出售，透過外賣速遞的方式進行虧本生意，目的是奪取無良的客源，公然挑戰無良的地位。
激烈對峙預告更多精彩劇情
祖耀的行動不僅是個人復仇，更象徵著他從一個被動的角色轉變為主動出擊的復仇者。面對祖耀的挑戰，無良將如何應對？而智軒是否能夠找到殺害樹哥的真正證據？隨著劇情的發展，觀眾可以期待更多激烈的對峙和曲折。
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圖片來源：TVB