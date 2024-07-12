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《反黑英雄》緊張刺激一幕：軒神與Madam彭驚險救女友「獅子王」Sebastian表現驚人

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集《反黑英雄》中，觀眾目睹了一場驚心動魄的戲劇發展。軒神（陳山聰飾）和他的女友林冰（何沛珈Roxanne飾）陷入了前所未有的危機。林冰因為之前的一篇獨家報導而引來麻煩，被墨西哥販毒集團首領「獅子王」（莫浩峰Sebastian飾）跟蹤並攻擊。正當情況危急，軒神與Madam彭（朱晨麗飾）及時趕到，展開了一場驚險的救援行動。

精彩打鬥戲碼引發熱議

這場長達3分半鐘的打鬥戲碼不僅緊張刺激，更展示了演員們的高超演技和體能。陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚和朱晨麗等主演，在這場戲中表現出色，與Sebastian的對決尤其引人入勝。Sebastian不僅在戲中展現了他的武術和特技訓練背景，還以其帥氣外貌和出色表現贏得了觀眾的喜愛。

Sebastian多才多藝引關注

Sebastian的表現不僅限於打鬥，他的多才多藝也為他贏得了廣泛的關注。曾經是模特兒的他，在2019年代表香港參加國際先生選美比賽，展現了他的多面才華。此外，他的武術背景和特技訓練經歷，使他在劇中的打鬥場面更加逼真和引人注目。

Roxanne談及與Sebastian合作經歷

在一次採訪中，Roxanne分享了與Sebastian合作的經歷。「因為佢真係好大隻，佢個手臂我覺得仲粗過我大髀，然後佢真人其實好斯文好有禮貌，所以當佢要練我條頸時佢都非常gentlemen咁盡量就力，驚整親我，但為咗令件事更加好睇，同埋令我更加有窒息嘅感覺，我同佢有事前溝通去到邊一個力度我係可以接受。」她還提到，Sebastian在鏡頭前的變態恐怖形象與現實中的他大相逕庭，這種反差使得合作過程中充滿了趣味。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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