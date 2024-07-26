《愛．回家之開心速》迎新成員！邵初短髮造型亮相 網民期待其戲份

全新造型引發熱議

香港熱門處境劇《愛．回家之開心速》最近迎來了一些新面孔，其中包括港姐季軍邵初。她在劇中飾演由羅樂林飾演的大龍生挖角的律師「Minnie」，並在第2341集中正式亮相。邵初在社交媒體上分享了她的劇集預告，並寫道：「2341Minnie第一次出現，點都俾我講兩句啦！多謝珍姐監製阿堅監製偉澄導演阿泓編劇們前輩演員們拍攝團隊所有人，大家都好專業我要好好學習，我有好大嘅進步空間請大家多多包涵，希望大家睇住我成長啦！特別多謝KC… 以後『多多指教』」。

邵初為了這個新角色剪了短髮，這個全新的造型讓她看起來更加年輕，獲得了網民的廣泛讚譽。許多人對她的新髮型表示出驚喜：「你新髮型幾特別！」，並對她未來的劇情發展表示期待：「期待你同Mike嘅感情故事，歡迎加入愛回家」。有觀眾甚至誤以為她是另一位演員陳法拉，「我一開始以為就是陳法拉」、「好似呀，特別係眉眼流轉嘅時候，就係我鍾意嘅法拉款～超好睇」。

積極回應網民期待

對於網民的正面評價，邵初也在社交媒體上表達了她的感激之情：「謝謝大家的評論，期待下一集了，大家的建議我看了，你們的讚美令我更有信心做好，負評也令我更有動力進步，我會努力進步，希望大家看著我成長。看到有問我是常駐嗎？那就要看觀眾你們的反應嘍！」她的積極態度和對進步的渴望獲得了觀眾的廣泛支持，大家都在期待看到她在《愛．回家之開心速》中的表現。