《反黑英雄》新星曾文心大爆料：與前輩對戲學到不少 真打場面震撼觀眾

與資深演員張振朗對戲學習演技

熱門電視劇《反黑英雄》最新一集播出後，新晉演員曾文心的表現引起廣泛關注。曾文心在劇中的演出非常出色，讓她一夜之間成為焦點。她在劇中的角色是她入行三年來戲份最重的一次，對此她表示非常激動和感激。「係我入行以嚟最多戲份嘅角色，覺得好激動、好感恩，好多謝公司同佳導畀呢個機會我。」

在劇中，曾文心與資深演員張振朗有不少精彩的對手戲。她對張振朗的演技讚不絕口，並分享了兩人合作的經歷。「同佢第一次見面係喺化妝間，佢化緊妝時都仲睇緊一本關於演戲嘅書！佢真係好Nice，佢會同我分析每一場戲，每句對白背後有咩含意，應該用咩態度去演。」她特別提到張振朗的眼神演技，對她影響深遠。「振朗演戲嘅眼神真係好細緻，佢喺一、兩秒之內可以變化出唔同嘅情感，仲要單靠眼神唔使對白，真係學到好多嘢。」

真實打鬥場面震撼觀眾

此外，曾文心在劇中的一場打鬥戲份尤其引人注目。她與其他新演員李海銅和張天妮的打鬥場面極具衝擊力，包括掌摑、扯頭髮、叉頸及推倒地上等動作。「因為我哋幾個都比較新，唔係好識就住鏡頭打，而我哋都Friend，我就話不如真打。」為了追求更真實的效果，曾文心甚至提出要「真打」。這場戲讓她身體多處受傷，包括膝頭和下巴。「因為嗰場有好多跌低嘅戲，我跌到膝頭哥好多瘀傷，仲將個下巴撼到地下，搞到有個位腫到好似一粒鵪鶉蛋咁大。返到屋企之後，媽媽睇到啲傷痕好心痛，我知佢係想喊，但係佢冇喊，仲有幫我捽藥油。」