香港電視劇

《反黑英雄》新星曾文心大爆料：與前輩對戲學到不少 真打場面震撼觀眾

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

熱門電視劇《反黑英雄》最新一集播出後，新晉演員曾文心的表現引起廣泛關注。曾文心在劇中的演出非常出色，讓她一夜之間成為焦點。她在劇中的角色是她入行三年來戲份最重的一次，對此她表示非常激動和感激。「係我入行以嚟最多戲份嘅角色，覺得好激動、好感恩，好多謝公司同佳導畀呢個機會我。」

與資深演員張振朗對戲學習演技

在劇中，曾文心與資深演員張振朗有不少精彩的對手戲。她對張振朗的演技讚不絕口，並分享了兩人合作的經歷。「同佢第一次見面係喺化妝間，佢化緊妝時都仲睇緊一本關於演戲嘅書！佢真係好Nice，佢會同我分析每一場戲，每句對白背後有咩含意，應該用咩態度去演。」她特別提到張振朗的眼神演技，對她影響深遠。「振朗演戲嘅眼神真係好細緻，佢喺一、兩秒之內可以變化出唔同嘅情感，仲要單靠眼神唔使對白，真係學到好多嘢。」

真實打鬥場面震撼觀眾

此外，曾文心在劇中的一場打鬥戲份尤其引人注目。她與其他新演員李海銅和張天妮的打鬥場面極具衝擊力，包括掌摑、扯頭髮、叉頸及推倒地上等動作。「因為我哋幾個都比較新，唔係好識就住鏡頭打，而我哋都Friend，我就話不如真打。」為了追求更真實的效果，曾文心甚至提出要「真打」。這場戲讓她身體多處受傷，包括膝頭和下巴。「因為嗰場有好多跌低嘅戲，我跌到膝頭哥好多瘀傷，仲將個下巴撼到地下，搞到有個位腫到好似一粒鵪鶉蛋咁大。返到屋企之後，媽媽睇到啲傷痕好心痛，我知佢係想喊，但係佢冇喊，仲有幫我捽藥油。」

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 