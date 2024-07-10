《反黑英雄》姚子羚張振朗CP感爆棚 衣著配色成焦點 網民熱議不斷

劇中CP服裝色調巧妙搭配 揭祕背後製作心思

《反黑英雄》自播出以來，以其獨特的「港式暴力美學」吸引了大量觀眾。除了連場精彩刺激的劇情外，劇中的視覺美學也讓人印象深刻。特別是姚子羚，她的出場總是帶著「女神光」，使她本就高企的顏值更上一層樓。此外，她與張振朗的CP感也是製作團隊精心打造的亮點，尤其是在服裝配色上的巧妙搭配。

如果細心觀察，每當姚子羚和張振朗有「互動」的場景，他們的衣著配色總是「襯過度過」。其中一些重點場景，如「漫遊南丫島」和「酒吧談情」，都展示了他們衣著的精心搭配。「純白配」和「型格黑Tone配」兩種色調不僅完美匹配，還各自釋放了不同的情感雰圍。例如，在南丫島的場景中，「純白」色調帶來了初戀般的純潔感，而「型格黑Tone」則多出現在處理江湖事的場景，展現了他們堅定的態度。

姚子羚服裝風格深受觀眾喜愛

姚子羚的服裝風格也是劇中的一大亮點。無論是黑色的透視效果，還是白色的浪漫造型，她都能完美駕馭，展現出不同的魅力。特別是當林雪兒決心要搏殺時，她所選擇的黑色主題服裝，更是彰顯了她的堅決和力量。「每件衫都好有detail」，這也是她能夠成為「顏值企硬擔當」的原因之一。

製作團隊精心打造CP感 獲總監製高度評價

對於這樣精心設計的CP感，總監製鍾澍佳也給予瞭高度的評價。「我們是專門為了子羚和振朗打造出CP感，劇組在每個細節上都做到了十足十。」他的這番話不僅證明瞭製作團隊的用心，也讓觀眾對接下來的劇集充滿了期待。